شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الترجي بالزي الأساسي وتحذيرات من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجي التونسي، عن ارتداء الفريق الأبيض لزيه الرسمي والأساسي المكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، في حين سيرتدي حارس مرمى الزمالك اللون الأخضر.

ومثل الزمالك في الاجتماع الفني لمباراة الترجي كلا من أحمد زاهر إداري الفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، فيما سيرتدي فريق الترجي التونسي زيه التقليدي أمام الزمالك.

وتتحرك حافلة الزمالك من فندق الإقامة بتونس إلى إستاد رادس الذى سيستضيف مباراة الترجي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، لخوض آخر مران قبل مباراة الغد، حيث يحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي، غدا السبت، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشهد الاجتماع الفني تشديد طاقم تحكيم المباراة والمراقب على ضرورة تحلي الفريقين بالروح الرياضية خلال مباراة الغد وتجنب الدخول في أي أزمات على هامش المباراة، كما شدد الحاضرين على ضرورة الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية المشددة المتبعة خوفا من إصابة أحد أفراد الفريقين بفيروس كورونا.

ويبحث البرتغالي البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك عن عدة أهداف لتحقيقها في رحلة تونس والتي تعتبر أحد المنحنيات المهمة في مسيرة الزمالك هذا الموسم عندما يواجه الترجى حيث يرى المدرب أن مباراة الغد ستكون بمثابة الدفاع القوى للاعبين حال الفوز بها سواء في مشواره بدورى أبطال افريقيا أو خلال مشواره فى الدورى الممتاز خاصة بعد التعادل الأخير أمام وادي دجلة في الدورى .