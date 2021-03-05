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شكرا لقرائتكم خبر عن 16 لقباً تزين مسيرة شيكابالا في عيد ميلاده الـ 35..انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمود عبد الرازق شيكابالا، كابتن نادى الزمالك، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ"35"، ويملك الفهد الأسمر تاريخا طويلا من التألق بالقميص الأبيض ليصبح أيقونة لدى عشاق الزمالك وأسطورة غير قابلة للمساس.
محمود عبد الرازق "شيكابالا" ولد فى 5 مارس لعام 1986 بقرية "الحصايا" بمحافظة أسوان، ثم تدرّج فى فرق الناشئين بالزمالك وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عامًا و8 أشهر فقط، شيكابالا فاز مع الزمالك ببطولتى دورى 2003 و2004، و5 بطولات كأس مصر2002، 2008 و2013 و2016 و2019، وكأس السوبر الأفريقى 2003 و2020، وفاز بكأس السوبر المحلى 2020 ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011.
ربما كان شيكابالا اللقب الأبرز فى مسيرته الكروية، ولكن صاحب الاسم الحقيقى هو لاعب زامبيا السابق "ويبستر شيكابالا"، هو من مواليد مارس لعام 1965، كان مهاجما مُتميزا يلعب لنادى نيكانجا رينجرز، شارك مع المنتخب الزامبى فى أولمبياد سيول 1988، وشارك فى مباراة إيطاليا الشهيرة التى انتهت بفوز منتخب الرصاصات النحاسية بأربعة أهداف نظيفة، فى مباراة تألق فيها النجم التاريخى لزامبيا "كالوشا بواليا" وسجل آنذاك ثلاثة أهداف.
فى 26 ديسمبر 2019 رزق شيكابالا بمولوده الأول "أدم"، من زوجته "سارة" الفتاة المصرية الكندية ، عقب إعلان خطوبته عليها فى إحدى الفنادق المطلة على نيل أسوان، فى ديسمبر من عام 2017، ومن ثم أعلنا زواجهما فى 19 أغسطس 2018، فى أحد مساجد التجمع الخامس بحضور الأهل والأصدقاء، ونجوم نادى الزمالك.
وروى شيكابالا عن زوجته فى برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، كيف التقى بها صدفة أثناء زيارتها لمصر، حيث كانت تأتى لمصر مرة كل 3 أو 4 سنوات، قائلا: «هى صاحبة خطيبة صاحبى وشفتها صدفة وتابع:"أول مرة كنت أشوفها وأنا فى الحاجات دى مبهزرش، حدث الحب من توصيلة». وبعد هذا اللقاء بعدة أشهر، تزوجها شيكابالا بالفعل.