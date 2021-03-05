شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يؤدون صلاة الجمعة في فندق الإقامة بتونس وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدي لاعبو فريق الكرة بنادي الزمالك، صلاة الجمعة، في فندق الإقامة بتونس، وسط الإجراءات الاحترازية المشددة، المتبعة داخل الفندق منذ وصول البعثة البيضاء إلى هناك مساء الأربعاء، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي غدا السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بملعب رادس.

وقام جهاز الكرة بالزمالك، بتخصيص مكان محدد داخل الفندق لأداء اللاعبين صلاة الجمعة، بعد رفض الخروج من الفندق بسبب الإجراءات الاحترازية المشددة المتبعة خوفا من إصابة أحد أفراد البعثة بفيروس كورونا قبل المباراة المرتقبة.

وتوافد لاعبي الزمالك على القاعة المخصصة داخل الفندق لأداء صلاة الجمعة، حيث حضر كافة أفراد البعثة لأداء صلاة الجماعة سويا وسط أجواء من السعادة والتفاءل.

وجاءت نتيجة مسحة كورونا التي خضع لها اللاعبين وكافة أفراد بعثة الزمالك ظهر أمس للكشف عن فيروس كورونا، استعدادا لمواجهة الترجي سلبية ليكون جميع لاعبي الزمالك جاهزون لمواجهة بطل تونس في السادسة من مساء السبت ويصبح البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق، قادر على الاستعانة بأى لاعب متواجد في القائمة وفقا لرؤيته الفنية.

مباريات الزمالك السابقة ضد الترجي، في تونس شهدت نجاح الأبيض في تحقيق الفوز خلال مباراتين وفاز بطل تونس في مثلهما بينما تعادل الفريقين في مباراة وحيدة، ومن حيث تسجيل الأهداف في المباريات السابقة، بتونس حيث أحرز لاعبو الأبيض 6 أهداف في مرمي بطل تونس بينما استقبلت شباكهم 7 أهداف.