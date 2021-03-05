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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب ..فريدة محمد لاعبة منتخب الجمباز : بحب أمينة خليل ونفسى أكون مطربة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "فريدة محمد " لاعبة السباحة بنادى سموحة والمنتخب ، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
القراءة ، فى أوقات الفراغ بحب أقرأ كتير جدا
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟
مش بدخل المطبخ خالص
من نجمك المفضل ؟
أمينة خليل جميلة ورقيقة
من مطربك المفضل ؟
تامر حسنى كل أغانيه حلوة
لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟
نفسى أكون مطربة
لما تتعاكسى فى الشارع .. إيه بيكون رد فعلك ؟
بتجاهل الموقف تماما
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟
أمينة خليل طبعا
بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟
الكاجوال أكيد
فريدة محمد لاعبة الجمباز
فريدة محمد
لاعبة الجمباز فريدة محمد