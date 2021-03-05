صلاح ينافس على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تواجد هدف الدولي محمد صلاح نجم ليفربول في شباك ليستر سيتي ضمن القائمة المختصرة لحصد جائزة أفضل هدف في شهر فبراير بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح سجل هدفا رائعا في مواجهة ليستر سيتي يوم 13 فبراير الماضي وضع به ليفربول في المقدمة، لكن أصحاب الأرض قلبوا الطاولة وتمكنوا من الفوز بثلاثية.

ويأمل صلاح في التتويج بالجائزة للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز بها للمرة الأولى في مسيرته بهدفه ضد وست هام يونايتد، الذي تم اختياره كأفضل هدف في شهر يناير.

وينافس صلاح 7 لاعبين على الاحتفاظ بالجائزة، وهم: تاكومي مينامينو (ساوثهامبتون)، جواو موتينيو (وولفرهامبتون)، جيمس وارد-براوز (ساوثهامبتون)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، مات لوتون (بيرنلي)، رياض محرز (مانشستر سيتي) وجان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس).

يُذكر أن محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي بريميرليج برصيد 17 هدفا، ويأمل في تعزيز رصيده التهديفي يوم الأحد المقبل حين يستضيف فولهام على ملعب "آنفيلد" بالجولة الـ27 لبريميرليج.