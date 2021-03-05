هوفنهايم الألماني يبحث خفض رواتب لاعبيه بسبب أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف ألكسندر روسين، مدير الكرة بنادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة أن النادي يدرس تقليص رواتب لاعبيه بسبب التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال روسين في تصريحات لصحيفة "هيلبرونر شتيمه" نشرتها اليوم الجمعة، إنه من المنطقي أن يكون هناك توجه لخفض ميزانية الفريق في مثل هذه الأوقات.

وأضاف روسين :"يجب تحقيق التوازن بين المصروفات والدخل. عندما تتراجع عائدات البث وعائدات الحضور الجماهيري وكذلك الانتقالات، يمكنك تقليص النفقات عندما لا يكون هناك مصدر آخر للدخل. وهذا أمر يسهل تفهمه."

ولا يزال هوفنهايم يحظى باحتياطي مال يمكنه الاعتماد عليه في هذه الفترة الصعبة، وذلك بعد أن حقق عائدات من انتقالات اللاعبين تقدر بنحو 120 مليون يورو (26ر143 مليون دولار) في صيف عام 2019 .

لكن روسين /41 عاما/ قال :"هذا لن يجدي على المدى البعيد. بالنسبة لنا أو لأي ناد آخر."