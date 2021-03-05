الزمالك بالزي الأبيض في مواجهة الترجي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الترجي التونسي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا على ارتداء الفريق الأبيض لزيه الرسمي.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي غدا السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري الأبطال.

ويرتدي الزمالك زيه الرسمي بالقميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، في حين سيرتدي حارس المرمى اللون الأخضر.

ومثَّل الزمالك في الاجتماع الفني لمباراة الترجي كل من أحمد زاهر إداري الفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.

وتتحرك حافلة الزمالك من فندق الإقامة إلى ستاد رادس في تمام الساعة 2:05 بتوقيت تونس، الساعة 3:05 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

وأنهى الزمالك مرانه الخميس على الملعب الفرعي لرادس، على أن يخوض المران الرئيسي اليوم الجمعة على ملعب المباراة قبل 24 من موعدها.

يذكر أن الزمالك تعادل في أول مباراتين بلا أهداف مع فريقي مولودية الجزائر وتينجويت السنغالي.