مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي موعد عودة وليد سليمان وعلي معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يحتاج وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي إلى أسبوع فقط للعودة من جديد للتدريبات الجماعية مع الفريق الأحمر بعد إنهاء البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابته.

وغادر وليد سليمان مباراة فريقه أمام البنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري التي جرت في 17 يناير الماضي بإستاد المكس بالإسكندرية، وثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وكشف مصدر بالأهلي لمصراوي اليوم الجمعة أن وليد سليمان يحتاج إلى فترة ما بين أسبوع إلى 10 أيام ليكون جاهزا بشكل كامل للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، حيث يؤدي حالياً برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.

وقال المصدر إن السبب الرئيسي لطول فترة تأهيل التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، يعود إلى أن الإصابة عبارة عن مزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة بايرن ميونيخ التي جرت بالدوحة في نصف نهائي بطولة العالم للأندية التي حصد فيها الأهلي المركز الثالث.

وأضاف أن هناك صعوبة في لحاق علي معلول بمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري، وهناك محاولات لتجهيزه لرحلة الكونغو لمواجهة فيتا كلوب في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونجولي غدا السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.