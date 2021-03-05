الامارات | "المقاتل" محمدوف يكشف عن أكثر شيء يخيف رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن "المقاتل" محمدوف يكشف عن أكثر شيء يخيف رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نور محمدوف، إن نجم الكرة العالمية، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس يخشى من شيء محدد، يمثل أكبر مخاوفه أكثر من أي شيء آخر.

وذكر محمدوف بحسب الخبر المنشور على صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو وخلال حوار مع محمدوف، بحكم علاقة الصداقة الوطيدة بينهما، كشف له عن أنه يخشى من أن لا يقوى ابنه على الحفاظ على إرثه الكروي الكبير، وخلافته في الملاعب العالمية. وقال رونالدو، بحسب حبيب: حين كنت صغيرا، كان حلمي الأكبر أن أمتلك حذاء لكرة القدم، بينما ابني لديه كل شيء.

ويلعب رونالدو الصغير حاليا في فريق يوفنتوس، وقد سبق أن كشف عن الكثير من المهارات المميزة، ويعتني به والده جيدا من خلال التمارين، وتلقينه المهارات اللازمة، ولا يفارقه في الكثير من المناسبات، كما يحرص رونالدو على حضور بعض مبارياته. لكن رونالدو قال لحبيب إنه يخشى من أن لا يكون لابنه نفس التعطش للنجاح كما كان لديه، وأن لا يتمتع بالإصرار الشديد لتحقيق المجد الكروي. وقال رونالدو إنه "في حال حصلت على كل شيء ترغب فيه، فقد لا يتوفر لك الحافز للنجاح".

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