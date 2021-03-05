شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يعلن تعافى حلمى طولان من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالناصر محمد مدير الكرة بفريق إنبي، تحول مسحة حلمي طولان المدير الفني للفريق إلى سلبية، مؤكدا تعافيه من عدوى فيروس كورونا.

وقال عبدالناصر محمد في تصريحات صحفية: «المسحة الأخيرة التي خضع لها طولان جاءت سلبية وأصبح جاهزا لقيادة الفريق» .

وأضاف : «كنا في اشد الاحتياج لوجود المدير الفني في الملعب خلال الفترة الماضية، ولدينا ثقة في الفترة المقبلة بالتقدم في جدول الدوري الممتاز ودخول المربع الذهبي».

ويلتقي إنبي اليوم أمام طلائع الجيش في مسابقة الدوري، ويتواجد فريق إنبي يتواجد في المركز السادس برصيد 22 نقطة وذلك بعد خوض 13 لقاء في الدوري.