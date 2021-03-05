شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بنزيمة يكشف كواليس ملازمة رونالدو و علاقتة بزيدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، عن علاقته المميزة مع مدربه زين الدين زيدان.

وقال بنزيما في تصريحات لمجلة أيكون «زيدان بمثابة أخ أكبر بالنسبة لي. إنه متواجد دائمًا معي خارج الملعب لتقديم النصيحة، وأضاف»كنت سعيدا جدًا بكريستيانو رونالدو، لكن رحيله سمح لي بلعب دور مختلف مع الفريق.



وتابع «رونالدو كان يسجل 50 هدفًا كل عام، وكان على التكيف مع أسلوب لعبه. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وكنت سعيدًا باللعب معه.



وواصل «أنا لا أتاثر بالانتقادات؟ ليس صحيحًا أن لا شيء يؤثر على، لدي مشاعر، لكن لن أظهر نقاط ضعفي أبدًا، حتى لو كانت لدي هذه المشاعر.وأكمل النجم الفرنسي»عندما لا أكون على ما يرام، أحتفظ بذلك لنفسي.



وأردف «من هو مثلك الأعلى؟ ليس لدي مثل أعلى، لكن لدي قدوة في كرة القدم. أود أن أقول إن رونالدو الظاهرة كان نموذجًا يحتذى به بالنسبة لي».



وأتم «أنا معجب أيضًا بمايك تايسون، لأننا متشابهان.. أنا وهو جئنا من القاع ووصلنا إلى القمة. لم يمنحنا أحد أي شيء.