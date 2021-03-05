شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتش يعلن تشكيل الاسماعيلى لمواجهة دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى للإسماعيلى تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء وادى دجلة الذي يقام عصر اليوم بالأسبوع الــ15 للدورى الممتاز .

وضم التشكيل محمد مجدى في حراسة المرمى وفى خط الدفاع، حسين السيد ومروان الصحراوى ومحمد هاشم ومصطفى فارس وعماد حمدى ومحمد عادل ومحمد الشامى وشكرى نجيب وفخر الدين بن يوسف وشيلونجون، ويجلس على مقاعد البدلاء محمد فوزى وكاستيلو ورضوان شريفى ونادر رمضان والوحش ودونجا ومحمد حسن ومدبولى وبابل.

يذكر أن الدراويش يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 6 مباريات وتعرض للهزيمة في مثلها، أحرز لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 18 غيرها.