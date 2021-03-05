شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا.. موعد اللقاء وتردد القنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

الأهلي المصري يلتقي غدا السبت مع نظيره فيتا كلوب في دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، على أرض ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة للتشامبيونزليج الأفريقي. موعد اللقاء ينطلق عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ويتم إذاعة المباراة على شبكة بين سبورت المالكة الحصرية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأحمر اللقاء وهو يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن ضيفه الذي يحتل المركز الثاني بنفس عدد النقاط، بينما يحتل فريق سيمبا التنزاني صدارة المجموعة برصيد ست نقاط ويأتي فريق المريخ السوداني في المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS HD 7 نايل سات 12467 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3 يوتل سات 11054 أفقي 27500 2/3

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى أجرى مسحة طبية عصر مساء أمس استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي. ويلتقي الأهلى مع فيتا كلوب الكونغولي بعد غد السبت في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ويواصل الفريق اليوم تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة بطل الكونغو.

وينتظر أن يعقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران لشرح خطة اللقاء ومراجعة التكليفات الفنية للعناصر المرشحة للمشاركة، كما يعقد جلسة أخرى مع أحمد أبوعبلة طبيب الفريق للاطمئنان على أحوال اللاعبين المصابين وموعد عودتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.