شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم غريب لمحمد صلاح من المواقع الإنجليزية بعد مباراة ليفربول و تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعرض نادي ليفربول مرة أخرى لهزيمة جديدة أمام تشيلسي في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد , معقل ليفربول والتي انتهت بنتيجة هدف مقابل لاشئ , أحرز ماسون ماونت هدف تشيلسي في الدقيقة 42 من المباراة والتي شهدت استبدال محمد صلاح في الدقيقة 62 ونزول اليكس تشامبرلين بدلا منه.

بهذه النتيجة صعد تشيلسي الى المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 27 مباراة , بينما تراجع ليفربول الى المركز السابع بعدما تجمد رصيده عند النقطة 43 من 27 مباراة.

تقييم لاعبي ليفربول بشكل عام كان سيئا للغاية حيث حصل أكثر من نصف اللاعبين على تقييم أقل من النصف من 10 درجات ولم يتجاوز الغالبية الخمس درجات وهو واحدا من أسوأ تقييمات لاعبي ليفربول هذا الموسم .

حيث حصل أعلي اللاعبين تقييم على 5.5 وهو الحارس اليسون واللاعب روبرتسون يليه اللاعب فينالدوم بمتوسط تقييم 5.1 , ليأتي بعدهم محمد صلاح بمتوسط تقييم 5.1 درجة وهو تقييم غريب من المواقع والصحف الانجليزية اذا علمنا أن أسوأ اللاعبين تقييما في هذه المباراة هو اللاعب المهاجم فيرمينو حيث حصل على 4.1 يليه اللاعب المهاجم ساديو مانو بمتوسط تقييم 4.5 درجة .

وهو ما يعني أن محمد صلاح كان الأفضل في ثلاثي الهجوم حيث كان الثنائي ساديو وفيرمينو الاسوأ في ليفربول وفقا للتقييمات وهو ما يثير التساؤل حول وجهة نظر المدرب يورجن كلوب باستبداله في الشوط الثاني من المباراة .

وفيما يلي تقييم لاعبي ليفربول من الموقاع والصحف الانجليزية بعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي