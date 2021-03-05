شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم ديون مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، عن حجم ديون الشياطين الحمر في الفترة الحالية.

وقال إد وودوارد، في بيان أبرزته صحيفة «ميرور» البريطانية، إن صافي ديون مانشستر يونايتد ارتفع إلى 455.5 مليون إسترليني.

وزادت ديون مانشستر يونايتد بمقدار 64.2 مليون جنيه إسترليني في السنة الماضية، التي شهدت غياب الجماهير عن الملاعب، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: «اقتربنا من عام كامل منذ المباراة الأخيرة التي شهدت تواجد الجماهير في أولد ترافورد. نفكر الآن في 12 شهرًا مليئة بالتحديات لكرة القدم والمجتمع بأكمله».

وتابع: لدينا ثقة بأن الوضع سيعود إلى المسار الطبيعي، بسبب الانتشار السريع للقاحات في المملكة المتحدة وخارجها، وأن ذلك يعني عودة المشجعين إلى الملاعب. وواصل، لكن في هذه الأثناء، لا يزال الخلل في الحسابات كبيرا، لكننا سعداء بالمرونة الهائلة التي أظهرها النادي خلال الوباء، مدعومًا بتفاني الموظفين وقوة أعمالنا التجارية.

وأكمل: «إننا نذكر بأهمية كرة القدم كمصدر للمجتمع والترفيه والفخر للجماهير في جميع أنحاء العالم، رغم أننا افتقدناهم بشدة في أولد ترافورد».

واختتم: «التقدم الذي أحرزه سولسكاير واللاعبون هذا الموسم واضح، كما أن تألق الأكاديمية وفريق السيدات يزيدان من التفاؤل الذي نشعر به بشأن المستقبل داخل وخارج الملعب».