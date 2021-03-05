شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول لن يلحق بمباراة الأهلي و الإسماعيلي في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف مصدر داخل النادى الأهلى عن صعوبة لحاق عل معلول، الظهير الأيسر للفريق بمواجهة الإسماعيلى التى ستقام الاربعاء المقبل فى بطولة الدورى لحاجتة لمزيد من الوقت للتعاقى من الإصابة التى تعرض لها بمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة بايرن ميونيخ التي جرت بالدوحة في نصف نهائي بطولة العالم للأندية التي حصد فيها الأهلي المركز الثالث.

وأضاف المصدر أن هناك صعوبة في لحاق علي معلول بمواجهة الإسماعيلي وهناك محاولات لتجهيزه لرحلة الكونغو لمواجهة فيتا كلوب في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال إفريقيا التى ستقام يوم 16 مارس الجارى على ملعب الفريق الكونغولى

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونجولي، السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال ويخوض الفريق مرانة الختامى اليوم على ملعب مختار التتش وبعدها يعلن بيتسو موسيمانى قائمة الـ18 التى ستدخل المعسكر المغلق .