شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يعلق على طرده في مباراة جالاتا سراي و أنقرة جوجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي اليوم الجمعة عن استغرابه من واقعة طرده في مباراة أنقرة جوجو في الدوري التركي .

وحصل مهاجم نادي الزمالك المعار لفريق جالاتا سراى مصطفى محمد على البطاقة الحمراء بالدقيقة السابعة والخمسين بعد ضربه للاعب إبراهيم أكداج في المباراة التي انتهت بهزيمة جالاتا سراي بنتيجة 2-1 .



وقال مصطفى محمد في تصريحات إلى شبكة CNN باللغة التركية: كان الأمر غريباً عندما شاهدت البطاقة الحمراء أمامي.

وتابع: «هذا لم يكن قصدى أن أدخل بقوة على لاعب فريق أنقرة في حقيقة الأمر أنا لم أشاهد أحد كنت فقط أريد ألا يحصل أحد على الكرة من جانبي».

وشهدت مباراة جالاتا سراي وأنقرة جودو في بطولة الدوري التركي طرد مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى فريق جالاتا سراي التركي .

وتم طرد لاعب منتخب مصر في الدقيقة 56 بعد اتهامه بضرب مدافع فريق أنقرة جوجو بشكل مباشر .

و نشرت صحيفة المصري اليوم فيديو طرد مصطفى محمد خلال مباراة جالاتا سراي وأنقرة جوجو ببطولة الدوري التركي.



ويقدم المصري اليومالقنوات الناقلة للدوري التركي للجماهير المصرية والعربية التي تريد مشاهدة مصطفى محمد في بث مباشر



beIN Sports Fr

Sport Czechia

beIN SportsTurkey

Sport TV Potugal