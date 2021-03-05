شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات ساخنة في دوري الأولى اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تفتتح الجولة ال 15من دوري الدرجة الأولى مساء اليوم بثلاث مباريات ساخنة أبرزها قمة العروبة والحمرية في الخامسة والنصف، في حين يلعب البطائح مع التعاون في الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة، والذيد مع مسافي في التوقيت نفسه.

ويلعب غداً دبا الفجيرة مع دبا الحصن، ومصفوت مع العربي.

وستحدد موقعة العروبة والحمرية في مربح مصير الأخير إذ يتعين عليه الفوز لينعش آماله في المنافسة على الصعود وهو يملك 18نقطة في المركز السادس وللعروبة 24 نقطة في المركز الثاني.

ويستقبل البطائح فريق التعاون في مباراة صعبة لفريق المدرب عبدالله مسفر الذي يستهل مشواره اليوم بعد التعاقد معه مؤخراً خلفاً للتونسي العبيدي، ليصبح مسفر خامس مدرب يقود الفريق بعد عبده وجوفاني وشخيط والعبيدي وليس أمام البطائح خيار سوى الفوز وللفريق 22 نقطة في المركز الثالث فيما للتعاون 17 نقطة في المركز السابع، والأخير يأمل متابعة نتائجه الجيدة وتحقيق الفوز على مضيفه ليصل إلى عشرين نقطة كإنجاز غير مسبوق له.

وستكون مباراة الذيد ومسافي أقل أهمية لكنها قد تشهد أهدافاً غزيرة لأن الفريقين يلعبان من دون ضغوط وليس لهما هدف سوى إنهاء الدوري في مركز جيد، وللذيد نقطتان وهو الفريق الوحيد الذي لم يفز حتى الآن، ولمسافي 12 نقطة في المركز العاشر.