الدوري "المصري.. الإفريقي.. الإنجليزي.. الألماني.. الإسباني.. السعودي".. مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يشهد اليوم الجمعة، عددا من المباريات على الصعيد المحلي والعربي والأوروبي.

وتقام 3 مواجهات في بطولة الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الجاري 2020-2021، فيلعب النادي الإسماعيلي في ضيافة وادي دجلة، ومباراة تجمع بين الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي، ويلتقي طلائع الجيش نظيره فريق إنبي، وتقام مباراة واحدة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بين شباب بلوزداد الجزائري والهلال السوداني.



كما أن هناك مباراة أخرى في بطولة الدوري الإسباني تجمع بين فياريال وفالنسيا، ومباراة أخرى في بطولة الدوري الألماني، كما تقام ست مواجهات في الدوري السعودي للمحترفين.



وقدم موقع «الوطن سبورت»، مواعيد أبرز مباريات اليوم، بتوقيت القاهرة، إضافة إلى استعراض القنوات الناقلة لتلك المواجهات.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

وادي دجلة X الإسماعيلي – الساعة الثالثة عصرا على قناة on sport

الاتحاد السكندري X الانتاج الحربي – الساعة الخامسة مساء على قناة on sport

طلائع الجيش X إنبي – الساعة السابعة مساء على قناة on sport

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

شباب بلوزداد X الهلال – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORT HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فالنسيا X فياريال – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 3



مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

شالكه 04 X ماينز 05 – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 5



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



أبها X الفتح – الساعة الثالثة والربع عصرا على قناة الرياضية السعودية

العين X الفيصلي – الساعة الثالثة والربع عصرا على قناة الرياضية السعودية

الاتفاق X النصر – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية

الشباب X القادسية – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية

الهلال X الرائد – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية

الاتحاد X الوحدة – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية