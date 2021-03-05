شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف كهربا من مران الأهلي بعد عقوبة الغرامة والإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي مراناً في صالة "الجيم" غداً السبت على أن يواصل التدريبات المُنفردة في الجيم خلال تدريبات الأهلي الجماعية لحين البت في مصيره من المران الجماعي للأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن تغريم كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه شهراً عن المباريات بسبب عدم إلتزامه حسبما أعلن مسئولو الأهلي مساء أمس الأول ، الأربعاء.

وسيتدرب كهربا في "جيم" النادي وبشكل منفرد على أن يتم تحديد مصيره من التدريبات الجماعية عقب مباراة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها التاسعة من مساء غداً ، السبت، في الجولة الثالثة لدور المجموعلات بدوري أبطال أفريقيا .

على صعيد متصل ، قال مصدر في الأهلي أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق مُلتزم تماماً بالعقوبة التي وقعها النادي بسبب أزمته مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر .

وكشف المصدر عن اعتراف كهربا بالخطأ واعتذاره للجهاز الفني وتأكيده على أنه ليس لديه أي اعتراض علي العقوبة، وأشار إلى أن كهربا أغلق صفحة الأزمات الفترة الماضية ولديه رغبة أكيدة في التركيز مع الفريق الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد أعلن تغريم كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه عن مباريات الفريق شهراً بسبب عدم الإلتزام قبل أن تخرج تقارير حول سبب الأزمة نتيجة إعتراض اللاعب بطريقة غير لائقة على عدم مشاركته أساسياً عقب مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري.

وشدد المصدر على أن الأهلي قرر توقيع عقوبة ضد كهربا بعدما أخطأ بهدف تقويمه وليس ذبحه مثلما يحاول البعض ، موضحاً أن هناك من يحاول استغلال هذه الأزمة للتاثير سلبيا على فريق الكرة بالأهلي الذي يحقق نتائج رائعة الفترة الماضية .

وقال المصدر أن الهجمة الشرسة التي تعرض لها كهربا خلال الساعات الماضية تؤكد أن هناك من يحاول إستغلال مثل هذه الأخطاء الواردة في كرة القدم من أجل تشويه فريق الكرة الذي حقق بطولات ونجاحات رائعة الفترة الماضية بعدما حصد الدوري وبطولة أفريقيا وكأس مصر وبرونزية مونديال الأندية بقطر.

وأوضح المصدر أن الأهلي هو من بادر بإعلان عقوبة كهربا بهدف تقويم اللاعب وفي محاولة من النادي لتصحيح الخطأ ، موضحاً أن النادي يرفض تضخيم الأمور وتهويلها بشكل يخدم أصحاب بعض المصالح الخاصة والذين يُزعجهم نجاحات الأهلي الأخيرة محلياً وأفريقياً وعالمياً.