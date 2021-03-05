شكرا لقرائتكم خبر عن هتلر الزمالك يطير إلى الإمارات لإجراء عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر محمد رمضان "هتلر"، لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك، صباح اليوم الجمعة، مطار القاهرة الدولي متجها إلى دولة الإمارات لإجراء عملية جراحية دقيقة فى العضلة الصدرية تحت إشراف البروفسير الفرنسى فيليب براندو.

وتعرض هتلر، لإصابة صعبة خلال مشاركته بلقاء الزمالك وطلائع الجيش بدوري كرة اليد، عقب التحام بسيط خلال المباراة وهى قطع في العضلة الصدرية، مما أستلزم ضرورة سفره لخارج مصر، بعدما أكد لاعب الزمالك في تصريحات عقب تعرضه للإصابة، عدم وجود طبيب متخصص في مصر لإجراء مثل تلك العمليات الجراحات، لذلك سافر للإمارات، لإجراء العملية الجراحية في أسرع وقت ممكن، ثم سيغيب عن الملاعب لفترة 3 أشهر للعلاج والتأهيل.

ووافق المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على تحمل تكاليف العملية الجراحية الدقيقة والتأهيل، بعد إصابة هتلر ليوجه اللاعب الشكر لمجلس الإدارة على دعمه وتحمل تكاليف العملية.

من جانبه، قال عمرو على، طبيب فريق الزمالك لكرة اليد في تصريحات قبل سفر هتلر إلى الإمارات، أن الإصابة نادرة، وتستلزم عمل خياطة للقطع في العضلة الصدرية، ولا يمكن التعادل مع هذه النوعية من الإصابات عن طريق العلاج الطبيعي، لذلك سافر هتلر إلى الإمارات لإجراء العملية الجراحية.

فى سياق مختلف، أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد تأجيل الجولتين الحادية عشرة والثانية عشر بدورى المحترفين للموسم الحالى المقرر لهما يومى 1 و 2 أبريل المقبلين لتقام يومى 15 و16 من نفس الشهر، وذلك لاستكمال نهائيات موسم كورونا.

يأتى ذلك فى ظل إعلان استكمال منافسات دورى المحترفين للرجال 2019 / 2020 يومى 1 و 2 أبريل المقبلين بنفس شروط المسابقة لهذا الموسم، وتشهد الجولة قبل الأخيرة المحدد لها 1 أبريل مواجهات بين كل من الأهلي مع طلائع الجيش و الزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها يوم 2 أبريل لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلي مع الزمالك.

وكان اتحاد اليد قد حدد موعدا للنهائيات وسط الموسم الحالى، إلا أنه تم تأجيله مجددا؛ بسبب استضافة مصر لبطولة العالم خلال شهر يناير الماضى.