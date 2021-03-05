شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاولون: حسم الدوري منتصف الدور الثاني والمهارة فى تجميع النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى علاء عبد الغني المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن مسابقة الدوري في الموسم الجاري أصبحت صعبة للغاية، نظراً لتقارب النقاط بين جميع الفرق وكذلك تقارب المستوى، دون أن تكون هناك حلولاً فردية تمنح فرق بعينها ميزة تجعلها أفضل من غيرها.

وقال عبد الغني في تصريحات لـ ”الخليج 365”: الدوري هذا الموسم يعتمد على الرجولة والروح والأداء وكل الفرق أصبحت متشابهة والفوارق التى كنا نراها في المهارات سابقاً لم تعد موجودة ولا يمكن أن نقول من سيحصد الدوري حتى الآن

أضاف مدرب المقاولون: أداء الأهلي في مباراتي الطلائع بالدوري وسيمبا في أفريقيا لم يطمئن جماهيره، والزمالك أيضاً لديه مجموعة مميزة من اللاعبين المميزين، تجميع النقاط هو ما سيشكل الفارق بين فريق وأخر، ومؤجلات الأهلي لن تحسم المنافسة إذا فاز بها جميعاً.

واختتم نجم الزمالك السابق: أعتقد أنه يمكننا الحديث عن بطل الدوري والفرق الهابطة للقسم الثاني بعد منتصف الدور الثاني، كان المتوقع دائماً أن الفرق الصاعدة حديثاً هي الأقرب للهبوط ولكن الموسم الجاري ألغى جميع التوقعات بعد الإمكانيات الكبيرة التى سيطرت عليها تلك الفرق مثل سيراميكا والبنك الأهلي، وحتى أسوان حقق مفاجأة وتقدم على فرق كبيرة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 15 مباراة حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 8 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.

ووضع الجهاز الفني للمقاولون العرب، برنامجاً خاصاً لإعداد محمد سالم مهاجم الفريق، لقيادة هجوم ذئاب الجبل في لقاءهم المرتقب مع غزل المحلة، والمقرر إقامته يوم الأحد الموافق 14 مارس ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد تعافيه من إصابة الركبة التى أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ويسعى الجهاز الفني للمقاولون إلى استغلال فترة التوقف قبل لقاء المحلة والتى تقدر بحوالي 10 أيام، في معالجة الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال انطلاقته بالدوري، والتى أثرت بشكل واضح على النتائج وأدت إلى تراجع المقاولون بجدول الدوري.