شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء حلمى طولان من كورونا ويقود إنبي أمام الطلائع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت المسحة التي أجراها حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي سلبية ليعود لقيادة الفريق البترولى اليوم الجمعة أمام طلائع الجيش في المباراة المقرر لها ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بانبى أن مسحة حلمى طولان كانت ايجابية بالأمس ولكن المسحة التى أجراها مساء أمس ظهرت نتيجته صباح اليوم وجاءت سلبية مما يجعل المدير الفني يستطيع القيام بمهامه في مباراة اليوم حيث كانت هناك مؤشرات بغيابه عن ادارته للقاء اليوم لولا ظهور النتيجة سلبية

ويواجه إنبي طلائع الجيش اليوم الجمعة على ستاد جهاز الرياضة في تمام الساعة 7 مساء ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى المصرى في لقاء يبحث فيه الفريق البترولى عن مواصلة نتائجه الإيجابية للتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل فريق إنبي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 مباريات بينما خسر 3 لقاءات.