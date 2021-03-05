شكرا لقرائتكم خبر عن كريم علي معلول يتألق بالزي التونسي في يوم التراث.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر كريم معلول نجل علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب تونس، صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال ارتداءه للملابس التراثية التونسية، وعلق نجل لاعب الأهلي قائلاً "يوم التراث".



كريم علي معلول (1)



كريم علي معلول (2)



كريم علي معلول (3)



كريم علي معلول (4)

وخرج التونسي علي معلول من حسابات الجهاز الفني للأهلي خلال مباراة النسور الحمر ضد فيتا كلوب غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بسبب عدم جاهزية اللاعب الفنية بشكل كامل، على أن ينتظم اللاعب في التدريبات عقب انتهاء المباراة، ويكون جاهزا للمشاركة في مباراة الإسماعيلي القادمة بالدوري يوم 10 مارس الجاري.

ويرفض الجهاز الفني المجازفة بعلي معلول من خلال الدفع به في مباراة فيتا كلوب غدا، خشية من تفاقم الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والانتظار لحين تعافي اللاعب بشكل تام، في ظل الحاجة لجهوده في المباريات القادمة.

ورغم محاولات تجهيز معلول للاستعانة به إلا أن لحاقه بمباراة الغد صعبة بسبب عدم الجاهزية الفنية والطبية.

ويتربع الدولي التونسي على معلول على عرش اللاعبين الأكثر فاعلية في النادي الأهلي منذ تولي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الإدارة الفنية للمارد الأحمر، وظهر تأثير غيابه على الفريق بسبب إصابته في العضلة الخلفية بشكل واضح، خاصة أنه أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بفضل تمريراته السحرية ومهارته الفردية وعرضياته المتقنة.

موسيماني رغم الألقاب التى حصدها منذ توليه تدريب الفريق الأحمر، بداية من تتويجه بدوري أبطال أفريقيا بعد غياب طويل، ثم حصد كأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية، إلا أنه فقد ميزة هامة وهي الأنياب الهجومية الشرسة التى كانت من أهم العوامل المميزة للفريق الأحمر في الموسم الماضي.