شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطارد 6 أهداف في رحلة تونس قبل مواجهة الترجى فى رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث البرتغالي البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن عدة أهداف لتحقيقها في رحلة تونس والتي تعتبر أحد المنحنيات المهمة في مسيرة الزمالك هذا الموسم عندما يواجه الترجى فى رادس في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا المقرر لها السادسة من مساء غدا السبت .

باتشيكو يرى أن مباراة الترجي ستكون بمثابة الدفاع القوى للاعبين حال الفوز بها سواء في مشواره بدورى أبطال افريقيا أو خلال مشواره فى الدورى الممتاز خاصة بعد التعادل الاخير امام وادي دجلة في الدورى .

الفوز الأول في دور المجموعات

يبحث البرتغالي باتشيكو تحقيق الفوز الأول للزمالك في دور المجموعات الأفريقي هذا الموسم بعدما تعادل الفريق في أول مباراتين أمام مولودية الجزائر بالقاهرة ، وتونجيث السنغالي بالسنغال بنفس النتيجة وهي 0/0 ، لذا فان الفوز علي الترجي في تونس أصبح من أهم أهداف البرتغالي باتشيكو.

عودة الثقة

الفوز علي فريق كبير مثل الترجي في تونس سيكون أكبر دافع معنوي للاعبي الزمالك في طريق استعادة الثقة المفقودة داخل الفريق بعد التعادلات المخيبة التي حققها الزمالك في بطولتي الدوري ودوري ابطال افريقيا مؤخرا، وهو ما يجعل الفوز علي الترجي خطوة هامة في طريق استعادة الثقة للاعبين.

حل أزمة العقم الهجومي

يعاني فريق الزمالك مؤخرا من عدم قدرة الفريق علي احراز أهداف ، وقيام المهاجمين بضياع فرص سهلة نتيجة عدم التركيز كلفت الفريق 3 تعادلات دون إحراز أهداف أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي في دوري أبطال أفريقيا ووادي دجلة في الدوري .

مصالحة الجماهير

يرغب باتشيكو في مصالحة جماهير الزمالك الغاضبة من أداء ونتائج الفريق مؤخرا ، ولن يجد فرصة ذهبية مثل الفوز علي الترجي التونسي في تونس بدور المجوعات الافريقي لمصالحة الجماهير واستعادة ثقتهم المفقودة فيه كمديرا فنيا للزمالك.

لم شمل الفريق

من مبادئ كرة القدم المتعارف عليها أن الفوز يلم شمل أي فريق يعاني من فترة عدم اتزان، ولهذا فان الزمالك يحتاج للفوز وتحقيق نتيجة طيبة أمام الترجي التونسي في مواجهة السبت المقبل حتي يبعد التوتر عن صفوف الفريق ، لكي يستعيد الزمالك لم شمل الفريق والعودة لطريق الانتصارات.

استعادة مستوى نجوم الصف الأول

يبحث باتشيكو عن عودة منتظرة لنجوم الصف الأول والقوام الأساسي للفريق لمستواهم المعروف عنهم بعدما واجه بعض اللاعبين فترة من سوء التوفيق والتراجع في المستوي، ويرغب باتشيكو في ان تكون عودة هؤلاء النجوم عبر بوابة الترجي التونسي ، وفي مقدمتهم احمد سيد زيزو وشيكابالا وحازم امام ومحمد أبو جبل واشرف بن شرقي.