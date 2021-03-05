شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودى يرفع راتب مدربه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ;كشفت تقرير إخباري، اليوم الجمعة، إن نادي النصر السعودي رفع راتب مدربه الكرواتي ألين هورفات، مع إدراج حوافز مالية في عقده.

وذكرت صحيفة «الرياضية«السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن إدارة النصر وقعت مع المدرب الكرواتي هورفات، على أساس تحسين بنود عقده من خلال رفع راتبه الشهري من 8 إلى 24 ألف دولار.

وأضافت أن الإدارة أدرجت حوافز في عقد هورفات، الذي يستمر حتى مايوالمقبل، تتمثل في حصوله على 100 ألف دولار في حال تتويج الفريق بلقب كأس الملك، ومثلها في حالة التتويج بلقب الدوري، وحصوله على 50 ألف دولار إذا تأهل الفريق إلى الدور الثاني بدوري أبطال آسياوبعد 21 مرحلة من دوري المحترفين السعودي، يحتل النصر، المركز السابع برصيد 29 نقطة، بفارق 15 نقطة خلف الشباب المتصدر.

ويتأهب النصر للقاء الاتفاق في وقت لاحق اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 22 من الدوري.