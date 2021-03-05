شكرا لقرائتكم خبر عن موعد و القناة الناقلة .. مباراة سلة الزمالك و الأهلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلعب فريقا سلة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة ضد بعضهما، في مواجهة مرتقبة فى منافسات دوري كرة السلة بين الفريقين العريقين.

ويقام لقاء سلة الزمالك والأهلي ضمن مباريات الجولة 4 بدوري السوبر للسلة، ويبحث محبو مباريات كرة السلة عن موعد مباراة السلة بين الزمالك والأهلى .

ويتصدر نادي الزمالك بطولة دوري السوبر لكرة السلة بـرصيد 6 نقاط ويحتل النادي الأهلي المركز الرابع بعدد نقاط يبلغ 4 نقاط فقط .

وواجه النادي الأهلي فترة عصيبة بعد خسارته أمام نادي الجزيرة، أحد أكبر قلاع كرة السلة فى مصر. أما على الجانب الآخر فقد فاز الزمالك على منافسه طلائع الجيش ليتصدر دوري السلة .