البحرين تسمح للملقحين أو المتعافين من كورونا بحضور الفورمولا واحد

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باريس : حدد منظمو جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد التي تفتتح الموسم الجديد في 28 مارس الحالي، الحضور الجماهيري في مدرجات الحلبة بالذين تلقوا جرعتين من اللقاح أو الذين تعافوا من فيروس كورونا.

وقال الموقع الرسمي لجائزة البحرين إنه طرحت تذاكر السباق من الخميس ولمدة ثلاثة أيام لكن يمكن "فقط للأشخاص الذين تلقوا جرعتي التطعيم أو المتعافين من فيروس كورونا حضور سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لفورمولا وان 2021".

وبحسب البيان، يجب أن يكون الراغب بحضور السباق قد تلقى الجرعة الثانية من اللقاح قبل أسبوعين من موعد الحدث، مع التشديد على الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وتحتضن البحرين أيضا بين 12 و14 مارس التجارب التحضيرية للموسم الجديد الذي كان من المفترض أن يُفتتح قبل أسبوع من موعد السباق البحريني لكن جائزة أستراليا أرجئت بسبب قيود السفر المفروضة على الوافدين الى البلاد من أجل الحد من تفشي النسخ المتحورة من الفيروس.