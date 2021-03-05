شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة الأهلى..ماذا يفعل بيتسو موسيماني أمام فيتا كلوب بدورى الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل نادى الأهلى في التاسعة مساء غدا السبت ، فريق فيتا كلوب الكونغولى في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية 2020 – 2021.

يدخل الأهلى اللقاء في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين، حيث افتتح مشواره في دور المجموعات الإفريقي بالفوز على فريق المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، بينما خسر مباراته الثانية أمام فريق سيمبا التنزاني بنتيجة 1-0، على عكس فيتا كلوب الكونغولى الذى افتتح المجموعات بسقوط مفاجئ على أرضه أمام سيمبا بهدف نظيف، وفى المباراة الثانية اكتسح نادى المريخ السودانى في أرضه بـ4 أهداف مقابل هدف.

وتعد مباراة الأهلى وفيتا كلوب هي الأولى لموسيمانى مع الأهلى أمام الفريق الكونغولى، والخامسة في تاريخه، وفى هذا التقرير نستعرض نتائج الجنوب أفريقى أمام فيتا خلال قيادته لفريق ماميلودي صنداونز..

أول مواجهة جمعت موسيماني مع فيتا كلوب كانت في نسخة بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2015 / 2016 وخسر فريق صنداونز 1-0 ذهابًا، وفاز 2-1 في مباراة الإياب.

تكررت المواجهة بين المدرب الجنوب إفريقي وفريق فيتا كلوب الكونغولي في بطولة دوري أبطال إفريقيا في موسم 2016 / 2017، وفاز ماميلودي صنداونز 3-1 في مباراة الذهاب، بينما حسم التعادل 1-1 نتيجة مباراة الإياب.

جدير بالذكر أن بيتسو موسيماني حصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين، الأولى كانت عام 2016 مع صنداونز على حساب الزمالك، بينما اللقب الثاني كان العام الماضي مع النادي الأهلي وحصده اللقب على حساب الزمالك أيضًا.