شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك عند مواجهة الترجي في تونس .. خسارة كل 25 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك، اختبارا صعبا ومهمة أفريقية جديدة، السادسة من مساء غد السبت ، عندما يحل ضيفا على نظيره الترجي التونسي، بملعب رادس بالعاصمة التونسية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك ألتقي مع الترجي في تونس في 5 مباريات سابقة، بمختلف البطولات الأفريقية، وجاءت جميعها في بطولة دوري الأبطال باستثناء مواجهة وحيدة في دور المجموعات لدوري أبطال العرب عام 2004 حسمها الأبيض لصالحه.

مباريات الزمالك السابقة ضد الترجي، في تونس شهدت نجاح الأبيض في تحقيق الفوز خلال مباراتين وفاز بطل تونس في مثلهما بينما تعادل الفريقين في مباراة وحيدة، ومن حيث تسجيل الأهداف في المباريات السابقة، بتونس حيث أحرز لاعبو الأبيض 6 أهداف في مرمي بطل تونس بينما استقبلت شباكهم 7 أهداف.

أول هزيمة للزمالك أمام الترجى فى تونس، كانت في نهائي دوري أبطال أفريقيا 1994، حيث تعادل الفريقين ذهابا في القاهرة سلبيا، قبل فوز الترجي في لقاء العودة على ملعب رادس يوم 17 ديسمبر عام 1994، بنتيجة 3 – 1، ليحصد أول ألقابه القارية، ثم جاء الفوز الثاني بعد 25 عاماً وتحديدا في النسخة الماضية من دوري الأبطال بعدما ألتقي الفريقين في نصف النهائي وفاز الأبيض ذهابا في القاهرة بنتيجة 3 – 1، قبل الخسارة في رادس بمباراة العودة بهدف نظيف.

قبل مباراة الزمالك والترجي السبت المقبل، يحتل بطل تونس صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بعد خوض جولتين، برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث خلف مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق من تعادلين، لكن يتفوق بطل الجزائر بفارق الأهداف، وأخيرا يأتي تونجيت السنغالي في المركز الرابع، برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.