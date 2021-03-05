شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يسبق بعثة الزمالك لملعب رادس قبل المران الأخير للترجي .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسبق البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، البعثة البيضاء، إلى ملعب رادس اليوم، استعدادا لخوض آخر مران، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي غدا السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بملعب رادس حيث يقوم باتشيكو بمعاينة ارضية الملعب .

ويعقد باتشيكو مؤتمر صحفيا للحديث عن مباراة الترجي قبل مران الزمالك الأخير، وفقا لبروتوكول الاتحاد الأفريقي "الكاف" المتبع، قبل المباريات الأفريقية، لذا سيكون أول المغادرين لفندق الإقامة لعقد المؤتمر قبل قيادة تدريب الفريق.

وأعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك عن سلبية المسحة التي خضع لها الفريق ظهر أمس للكشف عن فيروس كورونا، وقال في تصريحات للموقع الرسمي أن جميع لاعبي الزمالك جاهزون لمواجهة الترجي التونسي في السادسة من مساء السبت بعد الكشف عن نتيجة المسحة، والتي جاءت سلبية ليصبح البرتغالي باتشيكو، قادر على الاستعانة بأى لاعب متواجد في القائمة وفقا لرؤيته الفنية.

وتضم قائمة الزمالك لمباراة الترجي كلا من :

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_ محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف

وخلت قائمة الزمالك من أسماء الثنائي حازم إمام وشيكابالا بسبب الإصابة وكذلك محمد عبد الشافي العائد من الإصابة مؤخرا.

في سياق آخر، وجه إيهاب فهمي السفير المصري في تونس الدعوة لبعثة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز إلي مأدبة غداء اليوم الجمعة بحضور رئيس الزمالك وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي وطارق حشيش المستشار المالى للنادي وأشرف قاسم المشرف العام على الكرة بالزمالك وعبد الحليم علي مدير الكرة بالفريق الأول وأعضاء من الجهاز الإداري والطبي والبعثة الإعلامية.

واعتذر أشرف قاسم المشرف العام على الكرة عن عدم حضور اللاعبين لمأدبة الغداء لفرض مزيد من التركيز علي معسكر الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي.