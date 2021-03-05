شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة الأهلى و الزمالك.. تعرف على ترتيب فرق دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى الثامنة مساء اليوم فريق كرة السلة بالنادى الاهلى رجال ، مع نظيره الزمالك فى الجولة الرابعة من بطولة دورى السوبر ،و التى تقام بصالة عبد الله الفيصل بالجزيرة فى تحديد المراكز من الأول إلى الثامن .

يدخل الزمالك اللقاء متصدرا لجدول ترتيب فرق الدورى حتى الأن ، حيث يحتل قمة صدارة الفرق برصيد 6 نقاط جمعها من 3 مباريات محققا العلامة الكاملة فيها .

يليه الجزيرة بنفس الرصيد من النقاط ، وبفارق هدف واحد فقط ، بينما يأتى الاتحاد ثالثا ، برصيد 5 نقاط ، بالفوز فى مباراتين و خسارة واحدة .

وبالانتقال إلى الأهلى فلديه 4 نقاط من 3 مباريات تم خوضها ، فاز فى واحدة وخسر اثنان منها ، ويليه سموحة ثم سبورتنج و الجيش بنفس الرصيد من النقاط ، بينما المصرية للاتصالات ثامانا فى جدول ترتيب الفرق .

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 29 مارس الجارى ، بصالة الزمالك حيث تقام المباريات بنظام الذهاب و العودة .