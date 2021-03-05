شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب: استبعاد كهربا لأسباب فنية بصرف النظر عن أزمته مع موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو منتخب مصر، أن محمود كهربا لاعب الأهلى لم يكن فى القائمة النهائية للفراعنة لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجارى، بصرف النظر عن أزمته الأخيرة مع موسيمانى مدرب الأهلى وتوقيع عقوبات عليه.

وأوضح مسؤولو المنتخب أن كهربا فى الفترة الأخيرة لا يشارك فى الأهلى بشكل أساسى، وهناك لاعبون فى مركزه يؤدون بشكل أفضل مثل محمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحى وطاهر محمد طاهر، لذا لم يكن هناك استقرار على ضمه للقائمة النهائية لمباراتىّ كينيا وجزر القمر.

وأعلن النادى الأهلى مؤخرا توقيع عقوبات على محمود كهربا بعد أزمته مع موسيمانى مدرب الفريق، حيث تم تغريم اللاعب 200 ألف جنيه بخلاف إيقافه شهرا.

ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري أسماء القائمة المحلية للفراعنة يوم 17 مارس الجاري استعدادًا لمواجهة كينيا وجزرالقمر في الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر أسماء اللاعبين المختارين لمباراتي كينيا وجزر القمر عقب انتهاء مشاركتي الاهلي و الزمالك في مباريات الجولة الرابعة لدوري ابطال افريقيا بينما يرتبط بيراميدز بمباراة في البطولة الكونفدرالية يومي 16و17 مارس .

ويرسل مسئولو منتخب مصر أسماء اللاعبين المحترفين المقرر استدعاءهم لمباراتي كينيا وجزر القمر خلال الساعات المقبلة وتحديدا غدا السبت حيث تنص اللوائح علي ارسال المنتخبات أستدعاءات للاعبين قبل المعسكر بأسبوعين.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول بقيادة حسام البدري علي استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي و محمود تريزيجيه نجم استون فيلا و محمد النني لاعب ارسنال الانجليزي و أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي و احمد حسن كوكا لاعب اوليمبياكوس اليوناني و مصطفي محمد مهاجم جالاطا سراي التركي.