شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. مارادونا النيل يكشف كواليس قرار الرحيل بعد اجتماع المايسترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى طاهر أبو زيد نجم الأهلي ومنتخب مصر ووزير الرياضة الأسبق أسرار رحيله عن النادي الأهلي ورد فعله على قرار الراحل صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق بالإستغناء عنه.

وقال طاهر أبوزيد خلال تصريحات تلفزيونية سابقة أن قرار استبعاده من الأهلي والإستغناء عنه كان مفاجأة قاسية لم يتوقعها على الإطلااق.

وتابع أبوزيد "مارادونا النيل" : أرى أن قرار الإستغناء عني برفقة أكثر من لاعب بالفريق عقب الفوز ببطولة كأس مصر كانت نتيجة وجهة نظر بعض الأشخاص القريبون من الراحل صالح سليم.

وواصل: كان الأمر صعباً وغير متوقعاً..وأظن أن الراحل صالح سليم تأثر بوجهة نظر البعض الذي لم يكن يرغب في وجودي ومعي أكثر من لاعب بالفريق.

وقال طاهر أبوزيد أن يُحسب لرئيس الأهلي الأسبق أنه تحدث معنا بشجاعة عقب التتويج بكأس مصر وقال لنا أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات فنية وفي الفريق تتطبب عدم وجودي بالأهلي ومعي أكثر من لاعب أخر.

وشدد أبوزيد على أنه الجلسة كانت هادئة ولم تشهد خناقات رغم صدمة القرار وتحدثنا جميعاً بطريقة ومبادئ وأخلاق النادي الأهلي وقولنا للراحل سليم رغم قوسة القرار إلا أنهم سيتعاملون معه بأخلاق الأهلي .

مذبحة 92 في الأهلي تُعد واحدة من أهم الأحداث الكروية في الأهلي بعد قرار صالح سليم بالاستغناء عن طاهر أبو زيد وعلاء ميهوب وربيع ياسين ومحمود صالح بعد الفوز بكأس مصر أمام الزمالك في المباراة التي حسمها الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.