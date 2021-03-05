شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب: الأولوية لمحمد أبو جبل فى المعسكر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح مسؤولو منتخب مصر، أن الجهاز الفنى يتابع حراس مرمى فريق الزمالك مؤخرا خاصة بعد الدفع بمحمود جنش على حساب محمد أبو جبل فى مباريات الفريق الأبيض الأخيرة، فى الوقت الذى يستعد فيه جهاز المنتخب لإعلان قائمته لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى شهر مارس الجارى فى تصفيات أمم افريقيا 2022.

وكشف مسؤولو المنتخب أن الأولوية فى المعسكر المقبل ستكون لمحمد أبو جبل لسببين، الأول أنه الأجهز حيث كان يشارك مع الفريق الأبيض بشكل أساسى طوال الفترة الماضية وقدم مستوى طيب للغاية، والثانى أن أبو جبل يمتلك رصيدا كبيرا عند جهاز المنتخب، لذا سيكون أبو جبل هو الخيار الأول من حراس الزمالك، إلا فى حالة واحدة وهى أن يظهر جنش فى المباريات المقبلة بمستوى خارق يؤهله للمشاركة على حساب أبو جبل فى المنتخب، وهو ما يترقبه الجهاز الفنى قبل اعلان القائمة.

وبدأ الجهاز الإدارى لمنتخب مصر، فى استخراج تأشيرات لسبعة حراس مرمى قبل رحلة كينيا المقرر لها يوم 22 مارس الجارى، حيث يواجه منتخب مصر نظيره الكينى يوم 25 من نفس الشهر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.

وكشف مسؤولو منتخب مصر أنه سيتم استخراج تأشيرات لـ7 حراس مرمى على أن يتم اصطحاب 3 حراس فقط إلى كينيا والحراس السبعة هم محمد الشناوى ومحمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد بسام وعمر رضوان والهانى سليمان وعامر عامر، وذلك تحسبا لأى ظروف طارئة أو إصابات قبل السفر.

ويعقد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، مؤتمرا صحفيا يوم 20 مارس الجارى للحديث عن مباراتىّ الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ويعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري أسماء القائمة المحلية للفراعنة يوم 17 مارس الجاري استعدادًا لمواجهة كينيا وجزرالقمر يومي 25 و 29 مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر أسماء اللاعبين المختارين لمباراتي كينيا وجزر القمر عقب انتهاء مشاركتي الاهلي و الزمالك في مباريات الجولة الرابعة لدوري ابطال افريقيا بينما يرتبط بيراميدز بمباراة في البطولة الكونفدرالية يومي 16و17 مارس.

ويرسل مسئولو منتخب مصر أسماء اللاعبين المحترفين المقرر استدعاءهم لمباراتي كينيا وجزر القمر خلال الساعات المقبلة وتحديدا غدا السبت حيث تنص اللوائح علي ارسال المنتخبات أستدعاءات للاعبين قبل المعسكر بأسبوعين.

وقرر حسام البدري استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي و محمود تريزيجيه نجم أستون فيلا و محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي وأحمد حسن كوكا لاعب أوليمبياكوس اليوناني و مصطفي محمد مهاجم جالاتا سراي التركي.