شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان ينهي استعداداته لمباراة بيراميدز في الجولة 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الجمعة، فريق أسوان بقيادة علاء عبد العال المدير الفني لأبناء الجنوب، استعداداته لمباراة بيراميدز المرتقبة في الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى يتسضيفها استاد بتروسبورت غداً السبت في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يعلن علاء عبد العال عن قائمة المباراة عقب انتهاء المران الأخير للفريق الذي يقام عصر اليوم بمعسكر أبناء الجنوب المقام في القاهرة.

وأغلق الجهاز الفني لأسوان صفحة الخسارة من البنك الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، وحذر علاء عبد العال لاعبي أسوان من خطورة عدد من العناصر في فريق بيراميدز، وأبرزها رمضان صبحي ومحمود وادي والذي نجح في إحراز هدف الفوز لفريقه في شباك المصري بالمباراة الماضية.

كما ركز عبد العال خلال الأيام الماضية على معالجة الأخطاء الدفاعية والتى كبدت الفريق خسارة مباراة هامة أمام البنك الأهلي بهدفين نظيفين، مشدداً على ضررة استغلال الفرص التى ستتاح إلى الفريق، وأبرز عبد العال أهمية استغلال الضربات الثابتة التى ستتاح إلى الفريق.

وخاض فريق البدلاء بأسوان مباراة ودية يوم الأثنين الماضي مع نظيره كوكاكولا، شهدت تعادل الفريقين إيجابياً بهدف لكل منهما، من أجل الاطمئنان على جاهزيتهم لمباراة بيراميدز.

وتراجع أسوان إلى المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 17 نقطة، حصدها أبناء الجنوب من 14 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 5 وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 10 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً.