شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يناقش ملفات رياضية ويحدد رئيس بعثة الفريق بالكونغو في اجتماع 8 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي عقد أجتماعاً يوم الأثنين المقبل من أجل مناقشة عدة قضايا وأمور خاصة بالقلعة الحمراء سواء فيما يتعلق بالعملية الإنشائية أو الملفات الكروية أو النشاط الرياضي.

ويعقد مجلس الأهلي الاجتماع يوم الأثنين المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر الجزيرة وهو الأجتماع الذي سيُحدد كذلك رئيس بعثة الفريق في الكونغو لمواجهة فريق فيتا كلوب في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في التاسعة من مساء غداً ، السبت، بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات على أن يلتقي الفريقين في الجولة الرابعة يوم 16 مارس الجاري في الكونغو.

ويخوض فريق الأهلي عصر اليوم ،الجمعة، أخر تدريباته استعداداً لخوض مباراة الغد المرتقبة والتى يتطلع خلالها الأهلي للفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للأدوار التالية وإستكمال رحلة الحفاظ على اللقب الأفريقي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني بملعب الأخير في الجولة الماضية.

ومن جانبه ، يعكف موسيماني على دراسة فريق فيتا كلوب الكونغولي من خلال مشاهدة مبارياته الأخيرة سواء في بطولة دوري أبطال إفريقيا أو في الدوري المحلي، قبل المباراة التي ستجمعهما يوم السبت المقبل ، للوقوف على عناصر القوة والضعف في صفوف بطل الكونغو.

كما يعمل موسيماني ومعاونيه على دراسة فيتا كلوب ومعرفة أسلوب لعبه وطريقته عند الاستحواذ على الكرة أو في وضعية الدفاع وكذلك عند التحضير وبناء الهجمات وأهم اللاعبين في صفوفه والتي قد تمثل عبئا على الأهلي في موقعة السبت القادم.

ومن المقرر أن يحاضر بيتسو موسيماني لاعبي الأهلي بالفيديو وإطلاعهم على بعض مقاطع الفيديو الخاصة بالفريق المنافس ومصادر القوة في الفريق الكونغولي وتكليف كل لاعب بمتابعة تحركات اللاعب المنافس له في مركزه داخل الملعب، على هامش تدريبات الفريق الأحمر ضمن التحضير لهذه المباراة الهامة.