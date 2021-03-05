شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى تونس ..تدريب أول ومؤازرة السفير وسلبية المسحة وزيارة مفاجئة من النقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة وتقام المواجهة المرتقبة بين الزمالك و الترجى التونسى فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا ، و التى تجمع الفريقين السادسة من مساء غد السبت فى تونس .

ووصلت بعثة الزمالك الى تونس أول أمس الاربعاء وكانت فى استقبالهم وفد من السفارة المصرية فى تونس ، برئاسة السفير ايهاب فهمى لتسهيل اجراءات خروج البعثة من المطار .

سفير مصر فى تونس يدعو الزمالك للغداء

.و حرص السفير ايهاب فهمى على حضور مران فريق الزمالك الذى أقيم على الملعب الفرعي باستاد رادس بتونس من أجل مؤازرة اللاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي ، كم دعا اللاعبون الى مأدبة غدء اليوم الجمعة ، لكن أشرف قاسم المشرف العام على الكرة اعتذر عن عدم حضور اللاعبين لمأدبة الغداء لفرض مزيد من التركيز علي معسكر الفريق .

النقاز والعابدى وبن ذكى فى زيارة للزمالك بفندق الاقامة

ومن المفاجأت التى واجهت اللاعبون زيارة حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق والترجى التونسى الحالى، فى فندق إقامة نادى الزمالك فى تونس قبل المواجهة التى تجمع الفريقين ،ودخل فى أحاديث مع زملاؤه ، وكذلك زيارة وسام العابدى و يامن بن ذكرى لاعبى الأبيض السابقين أيضا دائمى التواجد فى مقر إقامة الفريق بأى لحظة يتواجد فيها بتونس.

تعقيم الأدوات فى تدريب الفريق بملعب رادس

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانا بدنيا قويا أمس الخميس شهد جدية و التزام من لاعبى الفريق الأبيض ، بعد أن تم تعقيم الأدوات الرياضية الخاصة بالفريق افي ملعب رادس الفرعي قبل المران خاصة غرف اللاعبين والمكان وقاعة المحاضرات بتونس.

سلبية مسحة كورونا للاعبىن و رئيس النادى يشيد بهم

من جانبه أكد اللواء عماد عبد العزيز رئيس النادى ان المسحة التى خضع لها لاعبى الفريق جاءت سلبية ، ورفض اتهامهم بالتخاذل أو التهاون فى المباريات ، لأنهم رجال بمعنى الكلمة مشيدا بزيارة السفير لهم مؤكدا انها دفعة معنوية لهم قبل المواجهة الافريقية .

عبد الهادى :ندرس كل كبيرة وصغيرة فى الترجى

وكشف مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول بنادي الزمالك أن الفريق أدي المران الأساسي بشكل قوي ونفذ اللاعبون عدة أمور وفقا لتعليمات الجهاز الفنى بقيادة باتشيكو ، وأوضح أن الروح عالية ومميزة والكل يرغب في حصد نقاط المباراة أمام الترجي وسنسعد جماهير الزمالك” ، خاصة وأن الجهاز الفني يدرس كل صغيرة وكبيرة في الترجي ، مشيرا الى أنه فريق مميز ودعم صفوفه بشكل قوي ولكن لاعبي الزمالك يشعرون بالمسئولية .