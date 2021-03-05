شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد سعيد يا ساحر.. زكريا والننى ومصطفى محمد وبن شرقى يهنئون شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الأهلى والزمالك والكرة المصرية، على تهنئة النجم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أسطورة نادى الزمالك، بمناسبة عيد ميلاده 35، الذى يوافق اليوم الجمعة 5 مارس، متمنين له عاما سعيدا ومزيدا من التألق فى مشواره الكروى.

بدوره، نشر مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورة جمعته مع النجم شيكابالا، صحبها بتعليق: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبى"، كما نشر النجم المصرى محمد الننى، المحترف فى صفوف أرسنال الإنجليزى، صورة أيضا مع شيكابالا، صحبها بتعليق: "كل سنة وأنت طيب يا ساحر".



مؤمن زكريا

وهنأ النجم مصطفى محمد، المحترف فى صفوف جالاتا سراى التركى، ناشرا صورة مع شيكابالا، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد يا ساحريكا"، وأيضا المغربى أشرف بن شرقى، الذى نشر أيضا صورة مع قائد الزمالك، صحبها بتعليق: "كل سنة وأنت طيب يا شيكابالا".



الننى

ويحتفل محمود عبد الرازق شيكابالا، كابتن نادى الزمالك، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ"35"، ويملك الفهد الأسمر تاريخا طويلا من التألق بالقميص الأبيض ليصبح أيقونة لدى عشاق الزمالك وأسطورة غير قابلة للمساس.



مصطفى محمد

محمود عبد الرازق "شيكابالا" ولد فى 5 مارس عام 1986 بقرية "الحصايا" بمحافظة أسوان، تدرّج فى فرق الناشئين بالزمالك وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عامًا و8 أشهر فقط، شيكابالا فاز مع الزمالك ببطولتى دورى 2003 و2004، و4 بطولات كأس مصر 2008 و2013 و2016 و2019، وكأس السوبر الأفريقى 2003 و2020، وفاز بكأس السوبر المحلى 2020 ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011.