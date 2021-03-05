تعرف على موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستضيف الأهلي اليوم الجمعة غريمه التقليدي الزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دورى السوبر لكرة السلة .

وتنطلق المباراة في الثامنة مساءً على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأحمر بالجزيرة وتنقل عبر قناة الأهلي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب دورى سوبر برصيد 6 نقاط فيما يأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 4 نقاط .

وحقق الزمالك العلامة الكاملة بالفوز على سموحة والاتحاد وطلائع الجيش على الترتيب فيماحقق الأهلي إنتصاراً وحيداً على المصرية للإتصالات وخسر من طلائع الجيش والجزيرة في الجولتين الماضيتين.

ويتكون دوري السوبر للسلة من 8 أندية وتلعب المباريات بنظام الذهاب والأياب ثم يتم ترتيب الفرق من الأول إلى الثامن بناء على عدد النقاط التي حصل عليها كل فريق.

وتنطلق منافسات دور الثمانية من دوري السوبر لكرة السلة حيث يلتقي صاحب المركز الأول مع الثامن، والثاني مع السابع والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس بنظام (Best of5) ويتأهل الفريق الفائز بثلاث مباريات الى دور قبل النهائي من المسابقة.

وتقام مباريات نصف النهائي والنهائي بنظام (Best of5) أيضا، وسيكون للإتحاد المصري صاحب الحق في تحديد الملاعب التي تقام عليها هذه المواجهات .