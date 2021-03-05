إنبي يعلن تعافي حلمي طولان من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، تعافي المدير الفني حلمي طولان من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال عبد الناصر محمد، في تصريحات صحفية صباح اليوم الجمعة: "نتيجة المسحة الأخيرة التي أجراها حلمي طولان لفيروس كورونا جاءت سلبية".

وأضاف: "من المنتظر أن يقوم حلمي طولان بقيادة الفريق في مواجهة طلائع الجيش".

ويواجه إنبي فريق طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ15 للدوري المصري الممتاز.

يُذكر أن إنبي يحتل المركز السادس في الدوري برصيد 22 نقطة من 13 مباراة.