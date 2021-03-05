النصر السعودي يرفع راتب مدربه ويضيف حوافز في عقده

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن نادي النصر السعودي رفع راتب الكرواتي ألين هورفات المدير الفني للفريق مع إدراج حوافز مالية في عقده.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن إدارة نادي النصر وقعت مع المدرب الكرواتي هورفات على أساس تحسين بنود عقده من خلال رفع راتبه الشهري من ثمانية ألاف دولار إلى 24 ألف دولار.

وأضافت أن الإدارة أدرجت حوافز في عقد هورفات، الذي يستمر حتى مايو المقبل، تتمثل في حصوله على مبلغ 100 ألف دولار في حال تتويج الفريق بلقب كأس الملك ومثلها في حالة التتويج بلقب الدوري، وحصوله على 50 ألف دولار إذا تأهل الفريق إلى الدور الثاني ببطولة دوري أبطال آسيا.

وبعد 21 مرحلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي)، يحتل النصر المركز السابع برصيد 29 نقطة وبفارق 15 نقطة خلف الشباب المتصدر.

ويتأهب النصر للقاء الاتفاق في وقت لاحق اليوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري.