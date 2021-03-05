"غرامة تاريخية وطرد من سويسرا".. حكاية كهربا في سبع سنوات عجاف (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

لم تكن العقوبة التي وقعها الأهلي على جناحه محمود عبد المنعم "كهربا" الأولى من نوعها في مشواره اللاعب مع عالم كرة القدم حيث جاءت ضمن سلسلة لا تتوقف من العقوبات التي طالته في جميع الأندية التي لعب لها.

وقرر الأهلي الأربعاء الماضي إيقاف كهربا لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه بسبب عدم التزامه مع الفريق.

بداية كهربا في عالم الإحتراف شهدت صفعة قوية من نادي لوزيرن السويسري الذي أعلن فسخ عقد اللاعب في مارس 2014 بسبب سوء السلوك.

وتكرر رد فعل كهربا مع عبد الحليم علي نجم الزمالك ومساعد المدرب السابق بعد مباراة غزل المحلة في السابع من مايو 2016 في الأسبوع 27 من بطولة الدوري ليتم تغريمه 30 ألف جنيه.

وبعدها بعام قرر رئيس الزمالك السابق تغريم اللاعب 200 ألف جنيه للغياب عن حضور مران الفريق، ولكن تبقى الغرامة الأضخم لكهربا في النادي الأبيض في فبراير 2019.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا عقب نهاية لقاء الفريق أمام بترو أتلتيكو ببطولة الكونفيدرالية أعلن خلاله إيقاف كهربا لأجل غير مُسمى وإحالته للتحقيق إلى جانب تغريمه 300 ألف جنيه بسبب تطاوله على الجمهور عقب خروجه من المباراة.

وسبق إنبي الأهلي والزمالك في عقاب كهربا، حيث قام النادي البترولي الذي انتقل له الجناح الدولي بعد تسريحه من قطاع الناشئين في الأهلي بتغريمه مبلغ 6 آلاف جنيه بسبب تأخره عن المحاضرة الفنية التي سبقت مباراة الأسيوطي في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز موسم 2014-2015.

وكان طارق العشري المدير الفني للفريق البترولي في هذا الوقت، قد استبعاد كهربا من التدريبات، لعدم جديته في الملعب قبل أن يقرر الاستعانة بخدماته في مباراة الأسيوطي بعد اعتذار اللاعب للجهاز الفني مع الوعد بعدم تكرار الخطأ مرة أخرى ولكن اللاعب تأخر عن المحاضرة الفنية.

وتعرض كهربا للغرامة مرتين في رحلته الإحترافية حيث تم تغريمه في نادي اتحاد جده بعد اشتباكه مع مسؤولي نادي الاتفاق خلال دورة تبوك الودية. والمرة الثانية في آلفيس البرتغالي محطته الأخيرة قبل الأهلي بسبب عدم التزامه فيما دخل اللاعب في صدام مع الألماني مايكل سكيبه المدرب الأسبق لجراسهوبرز السويسري واتهمه بإنهاء إعارته.

وكانت العقوبة الأضخم في تاريخ كهربا والكرة المصرية بشكل عام في سبتمبر الماضي حيث غرمه الأهلي مليون جنيه بسبب سوء السلوك تجاه زملاءه قبل العقوبة الأخيرة بالغرامة 200 ألف جنيه والإيقاف لمدة شهر.