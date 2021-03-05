الامارات | بالفيديو.. محمد صلاح غاضب من مدربه بعد تبديله.. وكلوب يكشف السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. محمد صلاح غاضب من مدربه بعد تبديله.. وكلوب يكشف السبب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى فريق ليفربول صدمة جديدة أمس، بعد الخسارة الموجعة من ضيفه تشلسي 0-1، وعلى ملعبه في "أنفيلد"، لتستمر معاناة الفريق المحلية هذا الموسم، بعد أن خرج من كافة المسابقات، وفقد بشكل كبير فرصة الدفاع عن لقبه في الدوري الممتاز.

وكان لافتا خلال المباراة، لحظة قيام المدرب يورغن كلوب بتبديل الهداف المصري محمد صلاح في الدقيقة 62، الأمر الذي لم يرق لصلاح حيث أبدى غضبه الشديد، وظهر منفعلا خلال مغادرة الملعب، وأظهر عدم رضاه على قرار المدرب، حيث كان يريد فرصة لمعادلة النتيجة.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن كلوب تفهم غضب صلاح، وعلق على ما قام به قائلا: عندما يتم تبديل اللاعبين من الطبيعي أن يشعروا بعدم الرضا، لكنني قررت تغيير صلاح لأنه بدا مرهقا، ولا أريد المخاطرة بلاعب مهم مثله.

وقال كلوب إن أغلب لاعبي الفريق لم يكونوا في وضعهم الطبيعي خلال المباراة، وقال إن صلاح كان أقل نشاطا، وبدا متعبا وغير قادر على الضغط بكثافة على دفاع تشلسي.

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