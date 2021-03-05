شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يغادر لقاء تشيلسي وليفربول غاضباً لهذه الأسباب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع ديلي ميل البريطاني سر غضب محمد صلاح لاعب ليفربول عقب استبداله في لقاء تشيلسي الذي أقيم بينهما مساء الخميس وفاز به البلوز بهدف نظيف، ليصعب موقف الريدز في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ونشر التقرير البريطاني عدد لصور صلاح وهو يكتم غضبه عقب استبداله في الشوط الثاني من لقاء تشيلسي، حيث أظهرت الصور التي نشرها الموقع البريطاني غضب محمد صلاح الشديد بعد قرار مدربه يورجن كلوب، بمغادرته ملعب لقاء تشيلسي قبل انتهائه بنصف ساعة كاملة.

وأوضحت الصور، استمرار غضب محمد صلاح، حتى جلس النجم المصري على مقاعد البدلاء المخصصة في مدرجات الجماهير الغائية بسبب الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا.

محمد صلاح يرفص مصافحة كلوب في لقاء تشيلسي

محمد صلاح يرفص مصافحة كلوب في لقاء تشيلسي

محمد صلاح يرفص مصافحة كلوب في لقاء تشيلسي

محمد صلاح يرفص مصافحة كلوب في لقاء تشيلسي

وكان رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، نشر تغريدة عبارة عن نقطة فقط، بعد تبديل النجم المصري في الدقيقة 62 في مباراة ليفربول وتشيلسي، أمس الخميس.

وحصل النجم المصري محمد صلاح على تقييم صادم خلال الشوط الأول من مباراة فريقه ليفربول ضد تشيلسي في إطار الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020-2021.

وبدأ محمد صلاح مباراة ليفربول ضد تشيلسي كلاعب أساسي في موقعه على الرواق الأيمن، بجوار كل من روبيرتو فيرمينو وساديو ماني في خط الهجوم، إلا أن الثلاثي لم يقدما المستوى المأمول منهم. وحصل محمد صلاح على تقييم 6.2 / 10 حسب تقييم موقع WhoScored، وهو ثالث أقل تقييم في ليفربول.محمد صلاح اليوم

ولم يسدد محمد صلاح أي تسديدة على المرمى خلال الشوط الأول، والذي انتهى بنتيجة التعادل السلبي بين ليفربول وتشيلسي، فيما قام بمراوغتين وقطعت منه الكرة في مناسبة وحيدة. وكان تشيلسي هو الطرف الأفضل خلال الشوط الأول وأهدر تيمو فيرنر أكثر من فرصة، كما سجل هدفًا ألغاه حكم اللقاء بداي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفار.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، في الوقت الذي يتفوق عليه تشيلسي بنقطة وحيدة محتلًا المركز الخامس برصيد 44 نقطة، فيما يتصارع الثنائي على الصعود إلى المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا والذي يحتله إيفرتون حاليًا بـ 46 نقطة.