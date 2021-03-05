جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة.. إنطلاق الجولة الثانية بدوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الجمعة 5-3-2021، عدد من المبارايات في ملاعب العالم المختلفة، وأبرزها مواجهة فالنسيا ضد فياريال، في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

دوري أبطال أفريقيا

شباب بلوزداد ضد الهلال - الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORT HD 1

الدوري الإسباني

فالنسيا ضد فياريال - الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 3

الدوري الألماني

شالكه ضد ماينز - الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 5

الدوري السعودي

أبها ضد الفتح - الساعة الثالثة والربع عصرا على قناة الرياضية السعودية

العين ضد الفيصلي - الساعة الثالثة والربع عصرا على قناة الرياضية السعودية

الاتفاق ضد النصر - الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية

الشباب ضد القادسية - الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية

الهلال ضد الرائد - الساعة السابعة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية

الاتحاد ضد الوحدة - الساعة السابعة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية

الدوري المصري



وادي دجلة ضد الإسماعيلي - الساعة الثالثة عصرا على قناة أون تايم سبورت

الاتحاد السكندري ضد الانتاج الحربي - الساعة الخامسة مساء على قناة أون تايم سبورت

طلائع الجيش ضد إنبي - الساعة السابعة مساء على قناة أون تايم سبورت