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جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة.. إنطلاق الجولة الثانية بدوري أبطال إفريقيا

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الشارقة - اميمة ياسر -  

تقام اليوم الجمعة 5-3-2021، عدد من المبارايات في ملاعب العالم المختلفة، وأبرزها مواجهة فالنسيا ضد فياريال، في إطار منافسات الممتاز لكرة القدم.

دوري أبطال أفريقيا

شباب بلوزداد ضد الهلال - الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORT HD 1 

الدوري الإسباني

فالنسيا ضد فياريال - الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 3       

الدوري الألماني

شالكه ضد ماينز - الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 5     

الدوري السعودي

أبها ضد الفتح - الساعة الثالثة والربع عصرا على قناة

العين ضد الفيصلي - الساعة الثالثة والربع عصرا على قناة الرياضية السعودية

الاتفاق ضد النصر - الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية

الشباب ضد القادسية - الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية

الهلال ضد الرائد - الساعة السابعة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية

الاتحاد ضد الوحدة - الساعة السابعة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية


وادي دجلة ضد الإسماعيلي - الساعة الثالثة عصرا على قناة أون تايم سبورت         

الاتحاد السكندري ضد الانتاج الحربي - الساعة الخامسة مساء على قناة أون تايم سبورت        

طلائع الجيش ضد  إنبي - الساعة السابعة مساء على قناة أون تايم سبورت

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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