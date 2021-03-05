جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة.. إنطلاق الجولة الثانية بدوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -
تقام اليوم الجمعة 5-3-2021، عدد من المبارايات في ملاعب العالم المختلفة، وأبرزها مواجهة فالنسيا ضد فياريال، في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.
دوري أبطال أفريقيا
شباب بلوزداد ضد الهلال - الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORT HD 1
الدوري الإسباني
فالنسيا ضد فياريال - الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 3
الدوري الألماني
شالكه ضد ماينز - الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 5
الدوري السعودي
أبها ضد الفتح - الساعة الثالثة والربع عصرا على قناة الرياضية السعودية
العين ضد الفيصلي - الساعة الثالثة والربع عصرا على قناة الرياضية السعودية
الاتفاق ضد النصر - الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية
الشباب ضد القادسية - الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية
الهلال ضد الرائد - الساعة السابعة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية
الاتحاد ضد الوحدة - الساعة السابعة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية
وادي دجلة ضد الإسماعيلي - الساعة الثالثة عصرا على قناة أون تايم سبورت
الاتحاد السكندري ضد الانتاج الحربي - الساعة الخامسة مساء على قناة أون تايم سبورت
طلائع الجيش ضد إنبي - الساعة السابعة مساء على قناة أون تايم سبورت