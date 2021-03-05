ليبرون يختار يانيس لمباراة كل النجوم

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لوس انجليس : اختار "الملك" ليبرون جيمس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الموسمين الماضيين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليكون ضمن صفوف فريقه في مباراة كل النجوم (أول ستار)، فيما فضّل قائد الفريق الثاني كيفن دورانت خيار كايري إيرفينغ زميله في بروكلين نتس.

وكان لجيمس حق الاختيار الأول بعد تصدّره التصويت، فلم يتردّد في تسمية يانيس نجم ميلووكي باكس.

أما دورانت الذي سيكون قائدا دون أن يلعب الاحد في أتلانتا، بسبب الإصابة، فاختار إيرفينغ ليكون ضمن فريقه.

وإلى يانيس، اختار ليبرون (لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب) ستيفن كوري موزع غولدن ستايت ووريرز، السلوفيني لوكا دونتشيتش جناح دالاس مافريكس والعملاق الصربي نيكولا يوكيتش (دنفر ناغتس).

في المقابل، أضاف دورانت عملاق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى فريقه الكاميروني جويل امبيد، كواهي لينارد نجم لوس أنجليس كليبرز، بالاضافة إلى برادلي بيل (واشنطن ويزاردز) متصدر ترتيب هدافي الدوري وجايسون تاتيوم المتألق مع بوسطن سلتيكس.

وانتقد جيمس ونجوم آخرون الابقاء على المباراة التي ستشكل مزيدا من الارهاق للاعبين، في موسم مضغوط بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتم تقليص الاحداث المرافقة لمباراة كل النجوم، المقامة سابقا بين فريقي المنطقتين الشرقية والغربية والتي سيغيب عنها الجمهور بسبب كورونا.

* فريق ليبرون جيمس

الأساسيون: ليبرون جيمس، يانيس أنتيتوكونمبو، ستيفن كوري، لوكا دونتشيتش، نيكولا يوكيتش

الاحتياطيون: داميان ليلارد، بن سيمونز، كريس بول، جايلن براون، بول جورج، دومانتاس سابونيس، رودي غوبير

* فريق كيفن دورانت

الأساسيون: كايري إيرفينغ، جويل امبيد، كواهي لينارد، برادلي بيل، جايسون تايتوم

الاحتياطيون: جيمس هاردن، ديفن بوكر، زيون وليامسون، زاك لافين، جوليوس راندل، نيكولا فوتشيفيتش، دونوفان ميتشل