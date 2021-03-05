شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا يفعل الأهلى في غياب كهربا؟.. هزيمة واحدة × 18 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى عن مباريات فريقه لمدة شهر بسبب العقوبة التى وقعها عليه الجهاز الفني بتغريمه 200 ألف جنيه وايقافه شهرا بسبب تعامله غير اللائق مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى .

قال مصدر بالنادى الأهلى إن كهربا تحدث مع بيتسو موسيماني بطريقة غير لائقة عقب نهاية مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بسبب عدم مشاركته في المباراة أساسيا وخروجه من حسابات موسيماني، وانفعل على المدرب الجنوب افريقي بطريقة أغضبت موسيماني.

ويغيب كهربا عن الأهلى في 4 مباريات، وهى فيتا كلوب الكونغولى ذهابا وإيابا يومى 6 مارس بالقاهرة و16 مارس في الكونغو، بالإضافة لمواجهة الإسماعيلى 10 مارس في الدوري، وأخيرا أمام المريخ السودانى في السودان 2 أبريل المقبل.

ونستعرض في التقرير التالى ماذا يفعل الأهلى في غياب كهربا؟..

غاب محمود عبد المنعم كهربا عن الأهلى في 18 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن، منذ انضمامه للمارد الأحمر في شهر يناير 2020، قادما من آفيس البرتغالى بعدما فسخ تعاقده مع النادى البرتغالى، سواء بسبب الإيقاف أو الإصابة أو الاختيارات الفنية، حقق الأهلى الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وخسر واحدة.

بطولة الدورى

في الموسم الماضى غاب محمود كهربا عن الأهلى في 11 مباراة، حقق الفريق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 2 وخسر في لقاء واحد، وجاءت كالتالى:

8 انتصارات: "المقاصة 2 /0، الزمالك "انسحاب"، إنبى 2 /0، أسوان 3 /0، الجونة 1 /0، المصرى ووادى دجلة وحرس الحدود "2/ 0".

تعادلان: "سموحة 1/1 ، الإنتاج الحربى 1/ 1"، هزيمة: كانت أمام الزمالك 3 /1

بينما لعب 15 مباراة رفقة النادى الأهلى سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 أخرى.

وفى هذا الموسم، لم يغب عن الأهلى إلا في مباراة واحدة كانت أمام وادى دجلة وانتهت بالتعادل 0 /0، بينما لعب 9 مباريات سجل 4 أهداف وصنع آخر.

في دورى أبطال أفريقيا

غاب كهربا عن الأهلى فى 3 مباريات فقط في الموسم الماضى، كانت أمام صن داونز ذهاب وعودة 2 /0 + 1/1، والوداد المغربى 2/ 0، وشارك في 4 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

هذا الموسم، لم يغب كهربا عن أي مباراة في دوري أبطال أفريقيا وشارك في الـ4 مباريات التي خاضها الأهلى، وسجل هدفين ولم يصنع.

كأس مصر

غاب محمود كهربا عن مباراة واحدة في بطولة كأس مصر الموسم الماضى وكانت أمام أسمنت أبو قير والتي انتهت بفوز الأهلى 2 / 1، بينما لعب 3 مباريات سجل خلالها هدفا وحدا فقط.

كأس العالم للأندية

شارك كهربا مع الاهلى في مونديال الأندية الذى أقيم في الدوحة، في مباراة واحد أمام بايرن ميونخ وخسرها الأهلى 2 /0، بينما غاب عن مباراتين فاز بهما الأهلى أمام الدحيل 1 /0، وبالميراس 3 /2 بركلات الترجيح.