شكرا لقرائتكم خبر عن الأباتشي.. الفهد الأسمر.. وريفالدو اليونان.. كيف تألق شيكابالا فى عيون عشاقه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريفالدو اليونان، الأباتشى، الفهد الأسمر، شيكابالا، تعددت الألقاب والبطل واحد، محمود عبد الرزاق فهد ميت عقبة ومعشوق الجماهير الزملكاوية، والذى عاد ليرتدى ثوب التألق والإجادة فى بيته من جديد، ويحتفل محمود عبد الرازق شيكابالا، كابتن نادى الزمالك، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ"35"، ويملك الفهد الأسمر تاريخا طويلا من التألق بالقميص الأبيض ليصبح أيقونة لدى عشاق الزمالك وأسطورة غير قابلة للمساس.

ربما كان شيكابالا اللقب الأبرز فى مسيرته الكروية، ولكن صاحب الاسم الحقيقى هو لاعب زامبيا السابق "ويبستر شيكابالا"، هو من مواليد مارس لعام 1965، كان مهاجما مُتميزا يلعب لنادى نيكانجا رينجرز، شارك مع المنتخب الزامبى فى أولمبياد سيول 1988، وشارك فى مباراة إيطاليا الشهيرة التى انتهت بفوز منتخب الرصاصات النحاسية بأربعة أهداف نظيفة، فى مباراة تألق فيها النجم التاريخى لزامبيا "كالوشا بواليا" وسجل آنذاك ثلاثة أهداف.

شيكابالا تدرّج فى فرق الناشئين بالزمالك وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عاما و8 شهور فقط، وقضى موسمين بالفريق الأول وبعدها انتقل إلى نادى باوك سالونيك اليونانى، قبل أن يتنقل بين الأندية ليعود مجدداً إلى بيته الأبيض.

محمود عبد الرازق "شيكابالا" ولد فى 5 مارس لعام 1986 بقرية "الحصايا" بمحافظة أسوان، ثم تدرّج فى فرق الناشئين بالزمالك وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عامًا و8 أشهر فقط، شيكابالا فاز مع الزمالك ببطولتى دورى 2003 و2004، و4 بطولات كأس مصر 2008 و2013 و2016 و2019، وكأس السوبر الأفريقى 2003 و2020، وفاز بكأس السوبر المحلى 2020 ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011

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فى 26 ديسمبر 2019 رزق شيكابالا بمولوده الأول "أدم"، من زوجته "سارة" الفتاة المصرية الكندية ، عقب إعلان خطوبته عليها فى إحدى الفنادق المطلة على نيل أسوان، فى ديسمبر من عام 2017، ومن ثم أعلنا زواجهما فى 19 أغسطس 2018، فى أحد مساجد التجمع الخامس بحضور الأهل والأصدقاء، ونجوم نادى الزمالك.

وروى شيكابالا عن زوجته فى برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، كيف التقى بها صدفة أثناء زيارتها لمصر، حيث كانت تأتى لمصر مرة كل 3 أو 4 سنوات، قائلا: «هى صاحبة خطيبة صاحبى وشفتها صدفة وتابع:"أول مرة كنت أشوفها وأنا فى الحاجات دى مبهزرش، حدث الحب من توصيلة». وبعد هذا اللقاء بعدة أشهر، تزوجها شيكابالا بالفعل.

يغيب شيكابالا، عن رحلة الفريق الكروي، المتواجدة فى تونس حاليا استعدادا لمواجهة الترجي غدا السبت ، ضمن الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ولم يتواجد شيكابالا في التدريبات الجماعية بسبب خضوعه لجلسات علاجية، خارج النادي، نظرا لمعاناته من إصابة في العضلة الخلفية.