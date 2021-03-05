شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الشناوي يتوسط للصلح بين كهربا وموسيمانى بعد مباراة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تدخل محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي وكابتن الفريق، لمحاولة الصلح بين محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق، وبيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، وذلك بعد الأزمة التى نشبت بينهما عقب مباراة طلائع الجيش، والتى تعرض على أثرها محمود عبد المنعم كهربا لعقوبة ثقيلة وصلت إلى غرامة 200 ألف جنية بالإضافة إلى الاستبعاد الفني لمدة شهر من الاختيارات الفنية للجنوب أفريقي.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على تويتر: توقعاتي انه بعد ماتش ڤيتا ان الشناوى كابتن الاهلي سيتدخل لمحاولة الصلح بين موسيماني وكهربا طبعا مع الابقاء علي العقوبه ولكن السماح له بالعوده للتدريبات الجماعيه ... مجرد توقع مني فقط لاغير.



شوبير

وكان الأهلي قد أعلن تغريم كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه عن مباريات الفريق شهراً بسبب عدم الإلتزام قبل أن تخرج تقارير حول سبب الأزمة نتيجة إعتراض اللاعب بطريقة غير لائقة على عدم مشاركته أساسياً عقب مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري.

وشدد مصدر بالنادي الأهلي على أن النادي قرر توقيع عقوبة ضد كهربا بعدما أخطأ بهدف تقويمه وليس ذبحه مثلما يحاول البعض ، موضحاً أن هناك من يحاول استغلال هذه الأزمة للتاثير سلبيا على فريق الكرة بالأهلي الذي يحقق نتائج رائعة الفترة الماضية .

وقال المصدر أن الهجمة الشرسة التي تعرض لها كهربا خلال الساعات الماضية تؤكد أن هناك من يحاول إستغلال مثل هذه الأخطاء الواردة في كرة القدم من أجل تشويه فريق الكرة الذي حقق بطولات ونجاحات رائعة الفترة الماضية بعدما حصد الدوري وبطولة أفريقيا وكأس مصر وبرونزية مونديال الأندية بقطر.